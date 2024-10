Concordato preventivo biennale, Cataldi (UNGDCEC), Nucera (ADC) e Ginevra (AIDC): “Non ci sono i tempi per l’attuazione”

(Teleborsa) - "Prima di attuare ilsarebbe corretto disporre di un, che preveda il riconoscimento del tempo necessario per comprendere e valutarne ogni risvolto: questo dimostrerebbe finalmente un atteggiamento rispettoso e attento delle istituzioni verso ii, che dovrebbero favorire un rapporto di compliance ma alle condizioni attuali certamente non possono farlo. In mancanza di un quadro normativo chiaro, non si potrà purtroppo che constatare come ulteriormente disatteso l’obiettivo dichiarato nella Delega Fiscale, che aveva introdotto l’istituto con l’intento di voler semplificare il rapporto tra Fisco e contribuente. Così come, peraltro, non si potrà che imputarne l’insuccesso o la sua ridotta efficacia a questo modo di legiferare e alla mancata volontà del legislatore di concedere i tempi necessari per valutare l’adesione al nuovo istituto nei suoi diversi aspetti". Lo affermano in una nota i vertici dei sindacati dei commercialisti"L’obiettivo del Concordato preventivo biennale (CPB) è ambizioso e richiede unCi aspettavamo una svolta radicale, invece abbiamo dovuto assistere, ancora una volta, alla consueta contrapposizione tra gli intenti dichiarati e ciò che è realmente accaduto, con continue modifiche apportate in itinere alla disciplina del CPB", rimarcano i presidenti delle associazioni di categoria. "In particolare, la norma che introduce un, nonché la possibilità, per chi al contrario aderisce, di accedere ad un ravvedimento dei teorici imponibili non dichiarati negli anni pregressi, sta mettendo in seria difficoltà i contribuenti e i professionisti, per la difficile valutazione di ogni singola situazione che comporta calcoli di convenienza e valutazioni soggettive"."A ciò, si aggiunga il dover assistere adi tutti gli aspetti di complessità insiti nel nuovo strumento, che vengono lasciati sulle spalle dei professionisti: anche in questo messaggio, il lavoro dei commercialisti è banalizzato e mortificato".sottolineano come "in una situazione simile,: con questi tempi e in queste condizioni per i professionisti è impossibile svolgere al meglio il proprio lavoro con evidenti effetti sul numero di adesioni. L’auspicio è che il Governo, nel comprendere le ragioni alla base del disagio e dell’imbarazzo evidenziate, possa decidere senza ulteriori indugi di concedere un maggior termine riconoscendo la necessità di "tempi tecnici" adeguati. Sarebbe una scelta di rispetto e civiltà giuridica".