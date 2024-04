OVS, Equita aumenta target price e conferma Hold

Equita

OVS

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (dai precedenti 2,7 euro) ilsu, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ribadendo la" in vista della pubblicazione dei risultati FY23 (che chiudono a gennaio 2024) il prossimo 17 aprile.Gli analisti hanno fatto un, allineandosi maggiormente alle indicazioni societarie e limando quindi i ricavi dello 0,4% (ora 1.535 milioni di euro, +1,5% YoY), con impatti però trascurabili su Adj. EBITDA e Net Income (183 milioni di euro e 74 milioni di euro rispettivamente). Hanno poi migliorato ila 60 milioni di euro , guidato dal contenimento del circolante (visto in leggera riduzione sull'anno), parzialmente compensato da maggiori(ora in area 90 milioni di euro rispetto a 85 milioni di euro precedenti) con unquindi ora a 149 milioni di euro da 159 precedente.Inoltre, hanno, visto il buon trend atteso sul debito, portando quindi il DPS 2023 a 7c (ordinario), che si somma ai 3c di dividendo straordinario pagato a febbraio, un livello complessivo che potrebbe essere sostenibile anche negli anni futuri, (DPS 2024-25 alzato a 10-11 cents) a meno di operazioni di investimento importanti. Le stime riflettono poi 30 milioni di euro di buy-back nel 2024 (circa il 5% del capitale).