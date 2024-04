Zest, Inarcassa ha una partecipazione dell'1,999%

Zest

(Teleborsa) -(Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti) ha unain, società quotata su Euronext Milan e nata dalla fusione di Digital Magics e LVenture Group.È quanto emerge dallerelative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale all'1 aprile 2024. In precedenza, al 07/07/2023, la quota era del 5,460%.La comunicazione è stata effettuatadi Digital Magics in LVenture Group (contestualmente ridenominata Zest) e dell'aumento di capitale a servizio del concambio, che ha comportato l'emissione di 101.234.267 nuove azioni di Zest assegnate agli azionisti della società incorporata.