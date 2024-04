Enel Green Power stanzia fondo da 2 milioni per vittime incidente Bargi

(Teleborsa) -, a seguito del grave incidente occorso nella, ha istituito unper consentire alle persone coinvolte e alle loro famiglie di far fronte alle prime necessità e urgenze.Fin dalle prime ore dell’accaduto, ricorda una nota, Enel Green Power si è adoperata per fornireattraverso l’invio sul posto e presso gli ospedali dove sono ricoverati i feriti di un, la messa a disposizione diper i nuclei famigliari coinvolti.Enel Green Power sarà vicina in ogni modo ai feriti e alle famiglie delle vittime.