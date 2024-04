ILBE, assemblea approva bilancio e nomina CdA

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(ILBE), global production company quotata su Euronext Growth Milan ed Euronext Growth Paris, hae deliberato didell'esercizio 2023.I soci hanno anche deliberato di determinare in sette il numero dei componenti ile di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata del mandato.Sono stati nominati i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:, Giorgio Paglioni - Amministratore delegato finanza, Francesco D’Intino - Amministratore delegato budget & planning, Riccardo Tiscini - Amministratore indipendente, Roberto di Mario - Amministratore indipendente, Roberta Busconi - Amministratore indipendente, Francesco Libutti - Amministratore.