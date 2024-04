Meloni e la sfida demografica: governo ha responsabilità di garantire un futuro alla propria nazione

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio dei ministri,, ha dichiarato che "la, la sostenibilità economica a cui è connessa, rappresenta una delle principali sfide: non serve a niente gestire il presente se non si mette in sicurezza il futuro". Intervenendo alla conferenza "" nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, a Roma, Meloni ha aggiunto che "il governo ha la responsabilità di garantire un futuro alla propria nazione. Considero un cambio di passo fondamentale l'approccio con cui questo governo affronta queste tematiche rispetto al passato"."Nessun intervento concreto sarà mai sufficiente se a monte non invertiamo lache per anni è stata fatta: è stato detto per decenni che mettere al mondo unavrebbe compromesso libertà, sogni, carriera, in alcuni casi la bellezza, che quindi era una scelta che in fondo non era conveniente", ha proseguito.“Noi abbiamo fatto la nostra scelta, figlia di una visione”, ha ribadito la presidente del Consiglio, "abbiamo deciso di raccogliere la, l'abbiamo messa al centro. Nonostante le ormai note difficoltà di bilancio ereditate da allegre gestioni che ci hanno preceduto" sono stati messi in campo ", con benefici per le famiglie italiane di 16 miliardi di euro, lo dice l', che è sempre abbastanza rigido nel giudicare i provvedimenti. La spesa pubblica finalizzata a sostenere la natalità è quella che più di tutte va considerata un'investimento di carattere produttivo, perché è un investimento sulla tenuta del nostro sistema sociale e della nostra civiltà"."È spesa buona, con unaltissimo, non può essere considerata come altre spese dei nostri bilanci. Sarà sempre più difficile garantire esercizio di un quadriennio se non ci occupiamo di quellache è stata alla base dei programmi post pandemia", ha aggiunto.Meloni ha quindi chiesto all'di fare la sua parte. "Il Vecchio Continente ha bisogno di dare risposte serie, concrete, determinate" sulla natalità, ha dichiarato la presidente del Consiglio, "per noi è un auspicio ma anche un impegno a lavorare su queste cose: riguarda anche l'di cui da tanto tempo discutiamo e a cui l'Europa guarda con tanta attenzione. Fra le implicazioni della denatalità ce ne sono enormi sul fronte della spesa sociale. Se non ripristiniamo l'equilibrio fra popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, i nostri sistemi di finanza pubblica diventeranno insostenibili""Continuo a ritenereuna pratica disumana, sostengo la proposta di legge per cui diventi un reato universale. Spero venga approvata quanto prima", ha poi dichiarato Meloni in un passaggio del suo intervento