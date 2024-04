Obiettivi ESG, Gruppo Iren aderisce a Open-Es

(Teleborsa) -aderisce, come Value Chain Leader Partner, adl’iniziativa di sistema, che connette mondo finanziario, industriale, associativo ed istituzionale in un ecosistema collaborativo e che supporta concretamente lo sviluppo e la crescita delle filiere produttive sulle dimensioni della sostenibilità. Una piattaforma digitale aperta che, focalizzandosi sulla supply chain, consente di misurare, analizzare e migliorare le performance ESG (Environmental, Social, Governance).che raccoglie oltre 18.000 aziende in 99 paesi del mondo e 66 settori industriali, tutti accomunati dall’ambizione di un futuro sostenibile e di una transizione giusta ed equa., insieme a partner prestigiosi, testimonia l’impegno di Iren nelle tematiche di sostenibilità, che si concretizzano in azioni e in investimenti sul futuro, per assumere un ruolo sempre più trainante rispetto alla propria fiaccompagnando nel percorso i propri fornitori e valorizzando le loro capacità anche in termini di innovazione.- dichiara, Direttore approvvigionamenti, logistica e servizi del Gruppo Iren – il Gruppo intende ingaggiare direttamente i fornitori primari e secondari, promuovendo cultura sulle tematiche sociali, ambientali e di governance e soluzioni per gestire i relativi impatti in tutta la catena di fornitura”.