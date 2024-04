SocGen vende la divisione Equipment Finance per 1,1 miliardi di euro

Société Générale

(Teleborsa) - Il board diha approvato la firma di unper ladelle attività di finanziamento di attrezzature professionali gestite da. A fine dicembre 2023 i prestiti in essere delle imprese oggetto del Memorandum of Understanding ammontano a quasi 15 miliardi di euro, ovvero circa 8 miliardi di euro di risk-weighted assets (RWA).Questo progetto di dismissione segna un passo importante nell'di Société Générale presentata nel settembre 2023, mirando a un modello di business snello, più sinergico ed efficiente, rafforzando al contempo la base di capitale, si legge in una nota. L'operazione verrebbe effettuata ad une avrebbe un impatto positivo stimato di circa 25 punti base sul CET1 ratio alla data di completamento, prevista nel primo trimestre del 2025."Durante la presentazione della strategia del gruppo nel settembre 2023, abbiamo affermato l'ambizione di Societe Generale di essere una banca europea di alto livello, solida e sostenibile - ha commentato il- Abbiamo annunciato che il gruppo avrebbe adottato strategie strategiche decisioni volte a semplificare il proprio portafoglio di attività e a dare forma a un modello di business più integrato, competitivo e sinergico. La firma del Memorandum of Understanding con Groupe BPCE per la vendita delle attività di SGEF illustra l'attuazione della roadmap strategica che crea valore per tutti i nostri stakeholder".