Debito elevato, deficit e crescita debole: Roma osservata speciale

(Teleborsa) -, abbinato a consistenti deficit di bilancio e a una debole crescita della produttività in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e di alcune debolezze residue nel settore finanziario".Lo si legge nelle conclusioni degli esami approfonditi della Commissione europea, nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici del Paese.Il rapporto debitodell'Italia è diminuito nettamente di circa 15 punti percentuali rispetto al suo picco durante la crisi pandemica, principalmente a causa della forte crescita del Pil nominale, mentre i deficit di bilancio sono rimasti elevati", si legge ancora. Tuttavia, con il 139,8% del Pil nel 2023 secondo le previsioni autunnali 2023 della Commissione, il rapporto debito pubblico/Pil è ancora elevato e si prevede che la tendenza al ribasso "si invertirà quest'anno e il prossimo".stock-flussi che incrementa il debito, ancora consistente anche se in diminuzione, ai disavanzi pubblici e a un differenziale tra crescita nominale e tasso di interesse meno favorevole", spiega Bruxelles. "Inoltre, gli ingenti costi del servizio del debito limitano ulteriormente la portata del governo per quanto riguarda le politiche fiscali a sostegno della crescita", si osserva ancora.Bruxelles rileva rischi per la sostenibilità fiscale "rimangono elevati nel medio e medio termine nel lungo termine. Sulla produttività si segnala un "andamento piatto" che riflette "on "condizioni di finanziamento più restrittive" che "smorzano le prospettive di un ulteriore incremento del capitale".Quanto alle banche italianesovrano e all'andamento dei prestiti garantiti dallo Stato nei loro bilanciUn quadro alla luce del quale, Bruxelles rileva che ", comprese le misure a sostegno delle competenze e della partecipazione al mercato del lavoro delle donne e dei giovani".