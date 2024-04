Fed, Williams prevede ancora che i tagli dei tassi inizieranno quest'anno

(Teleborsa) - "Ad un certo punto dovremo avviare un processo per riportare i tassi di interesse a livelli più normali, e la mia opinione è che il processo". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di New York,, in un'intervista con Bloomberg Television.Williams ha affermato di non considerare icome un "", ma ha aggiunto che i dati influenzeranno la sua opinione e le sue previsioni.Il numero uno della Fed di New York ha affermato che i funzionari stanno" l'evolversi della situazione in, anche non la vede come uno dei principali fattori determinanti delle prospettive degli Stati Uniti.