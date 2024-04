Nielsen: a febbraio 2024 investimenti in crescita del 4,9%

(Teleborsa) -, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato. Questi vedono gli investimenti pubblicitari in Italia, portando. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nei cumulato gennaio/febbraio del 2024 si attesta a +4%."Il mese di febbraio conferma l'andamento positivo già visto nel mese di gennaio:". - sottolinea"Il primo bimestre evidenzia, infatti, ben 15 settori con segno positivo, con i top 10 tutti in crescita complessivamente del +13,3%.". Relativamente ai singoli mezzi, la TV e' in crescita 7,4% a febbraio e in crescita del 5,7% nel cumulato gennaio/febbraio.(cumulato gennaio/febbraio -14,4%) e del 9,6% (cumulato gennaio/febbraio - 10,2%). In crescita del 3,4% la radio (cumulato gennaio/febbraio +10,8%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen,(+4,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo per l'Out of Home (Transit e Outdoor) che cresce del +11,4% e il Cinema +57,3%.. Sono 17 i settori merceologici in crescita nel mese di febbraio, il contributo maggiore e' portato da Gestione casa (+49,1%), Alimentari (+14,1%), e Distribuzione (+16,5%).In calo a febbraio gli investimenti di media/editoria (-20,4%), industria/edilizia/attività (+31,1%), ed elettrodomestici (-56%). Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia,, in calo invece Media/Editoria (-24,8%), e Finanza/Assicurazioni (- 13,1%). "Per quanto riguarda l'andamento dei settori, si evidenzia che il macrosettore Persona, comprendente Abbigliamento, Cura persona, Farmaceutici e Oggetti personali, accresce la sua quota di mercato nel 2024 di un punto percentuale (dal 16% al 17%) - sottolinea Luca Bordin - Ed èrispettivamente del 16,9% e del 11,2%".