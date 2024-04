Petrolio si sgonfia e torna sotto massimi weekend

(Teleborsa) - Pur con qualche limatura rispetto al weekend, il. Il rischio geopolitico, a seguito dell'attacco con droni dell'Iran a Israele, ha portato in alto le quotazioni del greggio, che hanno raggiunto, per poi ritacciare sui degnali di de-escalation e dopo che il G7 ha fortemente condannato qualsiasi tentativo di alimentare il conflitto.Il future sul Brent del Mare del Nord, per consegna giugno, ha raggiunto un massimo di 92,12 dollari al barile nel corso del weekend, per poi riposizionarsi a 89,80 dollari. Allo stesso modo, il contratto di maggio sul Light Crude americano (qualità WTI) ha raggiunto un picco di 87,54 dollari al barile, per poi ripiegare sugli 84,97 USD.Sicuramente, isull'andamento del greggio, poiché lerischiano di avere impatti sull'offerta di petrolio del cartello. Se anche l'Iran dovesse avere problemi produttivi, questi andrebbero ad aggiungersi alle ripercussioni deglinel Mar Rosso ed ai danneggiamenti alle, con un effetto disastroso sul mercato petrolifero. E tutto questo mentreall'offerta deciso da un anno a questa parte.D'altro canto, glida poter impiegare in caso di shock dal lato dell'offerta, mentre lo stesso cartellonon utilizzata, in gran parte in capo a Riyad.: su unaproduzione complessiva di 26,6 milioni di barili al giorno a marzo 2024, l'Iran ha apportato un contributo di quasi 3,2 milioni di barili, dietro l'Iraq che ne produce 4,2 milioni e l'Arabia Saudita che contribuisce con poco più di 9 milioni di barili al giorno.Dallo scorso anno, l'Opec, con l'aggiunta di alcuni membri esterni come la Russia, a formare il cosiddetto cartello, ha adottato unae fissato le quote produttive in modo da limitare eccessive oscillazioni del prezzo del greggio. Tale accordo definitodei Paesi che hanno aderito, interni ed esterni all'Opec, rivedendo periodicamente la quota produttiva di ciascun membro.La crescita della, in risposta alla ripresa dell'economia, indicata al 2,8-2,9%. La crescita degliin realtà, potrebbe ora venir condizionata dalla Fed e dalla sua politica di "tassi più alti più a lungo", mentre la crescita asfittica dellpotrebbe venir ravvivata nel secondo semestre da una BCE più accomodante e da un taglio dei tassi atteso per il mese di giugno. Quanto alla, la grande economia asiatica sembra ormai attestata sulla strada della ripresa economica."Se i prezzi dovessero aumentare in modo significativo sulla scia delle perdite di offerta, si potrebbe immaginare che il gruppo dei produttori cerchi di utilizzare parte della capacità inutilizzata sul mercato.dato il rischio di shock della domanda ", sottolinea, che conferma una previsione di prezzo delPerè probabile che il coinvolgimento dell', ma il recente rally potrebbe sgonfiarsi "se verrà evitata un’ulteriore escalation".Gli analisti di, i prezzi attuali fra 85 e 90 dollari sono il risultato delle tensioni prolungate in Medioriente, che, mentre in caso di amento delle tensioni, le quotazioni potrebbero facilmente raggiungere i 100 dollari al barile.