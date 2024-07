Efficienza energetica, ENEA: "Aperte le iscrizioni alla Summer School Roberto Moneta"

(Teleborsa) - Al via le iscrizioni alla dodicesima edizione della, organizzata dain collaborazione conche si svolgerà dal 23 al 27 settembre. La scuola, interamente gratuita, è rivolta a decisori politici, tecnici comunali, energy manager e laureati under 30 in materie tecnico-economico-giuridiche che potranno candidarsi entro il 15 settembre 2024. Nello specifico, isi svolgeranno a Milano, Bari e Palermo, città scelte in quanto amministrazioni che rappresentano buone pratiche in fatto di PAESC; le lezioni saranno fruibili anche in streaming o attraverso registrazioni video.Le lezioni, tenute da esperti di ENEA e di ANCI, affronteranno tematiche inerenti aldi cui ENEA è coordinatore, e ai Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), con focus su governance, fonti di finanziamento e buone pratiche, ma anche su povertà energetica, diagnosi energetiche nelle PMI e bandi PNRR per i piccoli Comuni. Articolati in lezioni online e laboratori in presenza, i corsi mirano a trasferire gli strumenti necessari per affrontare efficacemente le sfide dei PAESC.Laha l'obiettivo di creare una sinergia tra esperienza pratica e conoscenze aggiornate, favorendo il dialogo e la collaborazione tra diverse generazioni e professionalità."L'efficienza energetica rappresenta una delle sfide più importanti del nostro tempo, essenziale per promuovere uno sviluppo sostenibile. In questo contesto, i PAESC sono strumenti fondamentali per i comuni italiani per realizzare azioni concrete di adattamento ai cambiamenti climatici e migliorare localmente il livello di efficienza energetica – spiega il–. Tuttavia, questi piani richiedono competenze specifiche e un approccio integrato che consideri le peculiarità di ogni territorio. Per questo è necessaria una formazione mirata e qualificata, in grado di supportare i tecnici comunali e i giovani laureati nel loro percorso professionale".