Energia, ENEA: al via progetto "e-SHyIPS" per promuovere l'utilizzo dell'idrogeno nel settore marittimo

(Teleborsa) - Sviluppare un quadro normativo per consentire l'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto marittimo. È questo l'obiettivo delche conta su un finanziamento europeo di oltre 400 mila euro e al qualeall'interno del consorzio Atena, insieme a Politecnico di Milano (coordinatore) e Cineca per complessivi 14 partner provenienti da 7 Paesi Ue."Il progetto e-SHyIPS si inserisce in uno scenario europeo che vede ancora una scarsa diffusione delle imbarcazioni alimentate a idrogeno e l'assenza di una regolamentazione riconosciuta e condivisa a livello internazionale che disciplini l'adozione dell'idrogeno a bordo – spiega–. Dato che risultano insufficienti le linee guida dell'International Maritime Organization (IMO) sulle celle a combustibile alimentate a idrogeno per la propulsione navale, e-SHyIPS intende definire un processo di certificazione che integri le attività di ricerca sugli standard con simulazioni ed esperimenti di laboratorio, al fine di passare dalla teoria all'applicazione".Esperti di livello internazionale aggiorneranno ildelle navi passeggeri alimentate a idrogeno, ovvero il Codice di sicurezza per le imbarcazioni che usano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità. In parallelo, sarà definita la tabella di marcia per la promozione dell'economia dell'idrogeno in ambito marittimo.Negli ultimi anni la ricerca – spiega– ha messo in evidenza i benefici potenziali delle celle a combustibile a idrogeno per il settore marittimo, mentre IMO ha rivisto recentemente la propria strategia puntando su uno scenario a zero emissioni entro il 2050. "Con le emissioni di gas serra del comparto che continuano a crescere, la decarbonizzazione del settore marittimo diventa una priorità e l'idrogeno rappresenta un'alternativa energetica promettente. Grazie al progetto e-SHyIPS acquisiremo conoscenze per accelerare i processi autorizzativi che ne consentano l'utilizzo".Nell'ambito del progetto, si è svolto recentemente a Bruxelles uncon l'obiettivo specifico di individuare le principali barriere all'uso dell'idrogeno come combustibile navale. Nell'occasione, gli armatori hanno evidenziato il costo dell'idrogeno ancora elevato, mentre le autorità portuali hanno messo in rilievo le criticità legate alla trasformazione dei porti in hub energetici. Inoltre, durante i lavori è stata sottolineata l'importanza di un programma di investimenti pubblici che offra all'Europa l'opportunità di assumere un ruolo di leadership nel settore dell'idrogeno in ambito marittimo.