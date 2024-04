NHOA Energy mette in servizio altri 120MWh a Taiwan

Gruppo NHOA

(Teleborsa) -, la società deldedicata allo stoccaggio di energia,con successo il sistema di accumulo di energia dasituato all'interno dello stabilimento di SuAo, nella contea di Yilan, Taiwan.L messa in servizio di SuAo c, con oltre 550MWh in funzione,, con circa 2GWh online e in costruzione nei 5 continenti.La messa in funzione del sistema di SuAo segna un altron, allineandosi con l'impegno preso dal governo di Taipei di raggiungere la carbontramite importanti investimenti per rafforzare le smart grid e incentivare i sistemi di accumulo d’energia."La messa in servizio del progetto da oltre 120MWh presso lo stabilimento di SuAo per il Gruppo TCC rappresenta un altro passo fondamentale nel percorso di crescita di NHOA Energy nel continente asiatico", ha commentato Lucie Kanius-Dujardin, Executive Vice President Global Markets di NHOA Energy,