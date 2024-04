NHOA, ricavi 1° trimestre superano 58 milioni euro (+57%)

NHOA

(Teleborsa) -, Gruppo internazionale attivo nello stoccaggio di energia e nelle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica, ha chiuso il2024 condi euro, inrispetto al primo trimestre 2023."Dopo un 2023 con oltre 270 milioni di euro di ricavi e gli obiettivi di EBITDA raggiunti, il primo trimestre 2024 inizia con una crescita a doppia cifra in tutte le business unit", ha sottolineato, Fondatore e CEO del Gruppo NHOA, aggiungendoNello specifico,ha realizzato ricavi per quasi 40 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto al 2023, raggiungendo i 975 MWh di capacità online con oltre 1GWh di capacità di stoccaggio in costruzione, grazie all'entrata in servizio dei sistemi di accumulo in Asia.chiude il primo trimestre con ricavi per oltre 17 milioni, sei volte superiori all'anno precedente, grazie alla crescita realizzata in Europa e negli Stati Uniti., infine, ha registrato ricavi per 1,1 milioni, superando i 4.100 punti di ricarica online e in costruzione, di cui oltre 2.000 già operativi in Sud Europa.