A2A completa il ciclo di recupero della plastica a Cavaglià

(Teleborsa) - Presso il Polo di economia circolare del Grupposarà completato il ciclo di recupero della plastica: i rifiuti selezionati dall’impianto di Cavaglià saranno lavorati per produrre sacchetti e bobine di film per la. Grazie all’utilizzo di tecnologie all'avanguardia, infatti, sarà possibile trasformare, all’interno di un nuovo impianto, gli imballaggi in polietilene a bassa densità (LDPE) e in polipropilene (PP) e gli scarti di produzione in nuovi prodotti e materie prime (granuli densificati ed estrusi di LDPE e PP), fondamentali per la produzione di manufatti come, ad esempio, sacchetti, film e altri contenitori.Con, il progetto rappresenta un’ulteriore conferma del percorso intrapreso dal Gruppo per integrare a valle le attività di raccolta e selezione della plastica, nel contesto della strategia di investimenti in economia circolare delineata nel Piano Industriale al 2035 recentemente presentato.La, progettata per consentire la massima flessibilità nella produzione adattandosi alle esigenze del mercato, sarà potenziata gradualmente nel corso dei primi anni di attività così da soddisfare le richieste di un numero sempre maggiore di clienti.circa 30 lavoratori, e di valorizzare le imprese del territorio per le attività specialistiche di realizzazione e manutenzione della struttura."L’investimento testimonia l’impegno del Gruppo nella riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'uso delle plastiche, favorendo il processo di transizione ecologica - ha dichiarato– L’impianto rappresenta infatti unin nuove risorse da reimmettere nella filiera, evitando il conferimento in discarica".