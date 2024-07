Roberto Tasca (A2A) eletto Vicepresidente Utilitalia

Gruppo A2A

(Teleborsa) -, Presidente del, è stato elettocon una nuova delega agli. La Giunta esecutiva ha confermato ildi Tasca che guiderà, insieme al Presidente Filippo Brandolini, la strategia volta adella Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche sui tavoli esteri."In uno scenario come quello attuale, caratterizzato da grandi cambiamenti per il mondo dell’energia e dell’ambiente, essere chiamato a ricoprire uncon le istituzioni europee rappresenta una responsabilità e al contempo una", commenta, aggiungendo "la promozione dello sviluppo sostenibile, la transizione energetica, la competitività e l'innovazione dei settori in cui operiamo sono obiettivi prioritari e solo attraverso una visione condivisa e una collaborazione costruttiva sarà possibile creare valore per le aziende associate a Utilitalia".Tasca è stato in precedenza Vicepresidente della Federazione con delega all’energia e nel coordinamento innovazione. Al vertice del Gruppo A2A da ottobre 2023, è Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università degli Studi di Milano, ha una lunga esperienza nella consulenza a supporto di operazioni straordinarie e in area valutativa ed è stato Assessore al Bilancio e al Demanio per il Comune di Milano.