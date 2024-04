Bonus edilizi, Ruffini: truffe per 15 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il direttore dell'Agenzia delle Entrate,, ha fatto sapere che dai diversi bonus edilizi "complessivamente i crediti oggetto disono stati circa, di cui 8,6 miliardi sono stati oggetto di sequestri preventivi e 6,3 miliardi sono stati sospesi e scartati dalla piattaforma di cessione dei crediti da quando è stata attivata". Nel corso di un'audizione alla Commissione Finanze del Senato sul, Ruffini ha spiegato che "di questi non tutti sono stati usati per non pagare le": "il credito può essere stato acquistato da un cessionario per poi usarlo in sede di pagamento delle imposte ma la scoperta della frode può essere avvenuta prima del suo utilizzo quindi potrebbe non esserci danno per l'erario. Ma si tratta di una minima parte".Risponendo ad una domanda sul possibile coinvolgimento deglinel controllo dell'effettiva esecuzione delle opere sul territorio, Ruffini ha ricordato che "c'è la compartecipazione dei risultati del recupero evasione da parte degli enti locali che già oggi possono segnalare". "In questa prospettiva – ha proseguito –, essendo un fenomeno che ha interessato tutto territorio nazionale, ci potrebbe essere il coinvogimento delle autorità locali attraverso". "In effetti potrebbe essere l'unico modo per innescare un circuito virtuoso", ha aggiunto, ma "serve una norma e noi possiamo contribuire individuando le tipologie di interventi".Suilegati al Bonussono invece emerse frodi per circa. "I crediti maturati che risultano dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate ammontano a 518 milioni di euro in capo a 13.155 soggetti (dati al 12 aprile)", ha spiegato. "Dalle analisi del rischio effettuate dall'Agenzia, anche alla luce dei sequestri già eseguiti, i crediti inesistenti circolati da settembre 2023 sono pari a circa 100 milioni". "Si tratta di unaper le frodi al netto di altre irregolarità", ha aggiunto.