Superbonus: conto alla rovescia per comunicazioni a Entrate

(Teleborsa) -relativa all'opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili:(il termine ordinario del 16 marzo è stato prorogato con un provvedimento delle Entrate).Lo ricorda Confedilizia specificando che la stessa proroga al 4 aprile 2024 è stata disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022."Rispettare questa scadenza è di estrema importanza in quanto con il decreto legge approvato la scorsa settimana, tra le altre strette disposte, è stata pure eliminata la possibilità di sanare un eventuale ritardo", sottolinea l'associazione dei proprietari.Dopo la stretta a sorpresa sul superbonus, il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è tornato a spiegare che le misure adottate con il decreto sul superbonus e sui bonus edilizidefinitivamente, potremo contabilizzare tra pochi giorni quando si caricherà la finestra per tutte le fatture e i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 2023"."Il fatto che introduciamo norme di monitoraggio testimonia che queste ncontinuo a sostenerlo, qualcuno sorrideva sul mal di pancia, confermo che fa malissimo a me a tutti gli italiani", ha sottolineato.