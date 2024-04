Intelligenza Artificiale, per l'Italia benefici fino a 312 miliardi di euro l'anno

(Teleborsa) - L'può creare a parità di ore lavorate fino adi valore aggiunto annuo per l'Italia, pari al 18% del PIL. È una delle conclusione a cui giunge l’sull’intelligenza artificiale promossa dalla X Commissione Attivita` produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. "Per cogliere appieno questa opportunita` e` tuttavia necessario favorire e accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese (in particolare quelle medio-piccole)", si legge nel documento.Il documento sottolinea che "la rapida e continua evoluzione delle" pone anche l’esigenza di un adeguamento anche a livello giuridico e regolamentare. "Tuttavia, proprio ladelle trasformazioni economiche, sociali e tecnologiche porta ad assumere, a, un approccio volto sempre di piu` alla". Per questo l'indagine ritiene che la"rappresenta il modello piu` idoneo a disciplinare quei molteplici e mutevoli fenomeni che investono anche il settore dell’Intelligenza artificiale, con lo scopo di promuovere l’Innovazione, consentire lo sviluppo sul territorio nazionale di tale tecnologia e favorire l’attrazione di Aziende e investimenti in Italia"."Nel corso dellee` emerso come l’Intelligenza artificiale possa contribuire ad aumentare ladelle imprese operanti in diversi settori e trovare applicazione lungo tutta la catena del valore, ottimizzando l’utilizzo delle materie prime, i processi di trasformazione, cosi` come le attivita` die icon i clienti, non solo nell’ambito dell’e- commerce", sottolinea il documento. In generale, però, ogni settore puo` risentire dei miglioramenti di processo innescati dall’IA, non solo quelli maggiormente legati alla tecnologia o alla gestione di, ma anche settori piu` tradizionali, determinando significativi benefici per l’ambiente.Dall’indagine conoscitiva e` emersa anche l’importanza prioritaria di dare concretoal tessuto delle piccole e medie imprese italiane, prevedendo agevolazioni per investimenti in intelligenza artificiale, al fine di far crescere e maturare dei soggetti nazionali in grado di competere in un settore per definizione globalizzato.Il documento sottolinea infine, che sarà "decisiva" l’elaborazione di unall’AI. "È emersa l’importanza di innescare un percorso che conduca, a livello comunitario e nazionale, verso un– conclude il documento –. Posto infatti che non tutti i fini giustificano alcuni mezzi, e che i mezzi non sono giustificati dai fini, disporre di un modello, come per l’appunto quello su cui si basa l’intelligenza artificiale, che in automatico scelga i mezzi piu` efficaci ed efficienti per perseguire un determinato fine, impone che quel sistema risponda a una serie di requisiti di qualita` e governabilita`, la cui definizione e` proprio compito e responsabilita` del decisore politico".