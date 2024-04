Cdm approva ddl su Intelligenza Artificiale: pronto un fondo da 1 miliardo di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha spiegato che il Fondo innovazione che servirà a facilitare la nascita e la crescita di start up innovative che utilizzino i processi dell'intelligenza artificiale sarà dotato di. "Abbiamo 4 milioni di PMI – ha dichiarato Urso – e dobbiamo metterle nella condizione di utilizzare questa tecnologia sfidante. L'obiettivo è creare un mercato di IA equo e senza barriere all'ingresso. È una tematica centrale il coinvolgimento delle PMI nel processo innovativo che offre l'IA".Il Ministro ha spiegato che il miliardo di euro "sarà destinato al, gestito da Cdp, proprio al fine di facilitare la nascita e lo sviluppo di start up, anche attraverso l'acquisto di quote di capitale. Vogliamo anche consentire la nascita di un, come avviene in altri Paesi. Sono le prime risorse, ancorché significative".Nel ddl anche l'estensione del regime dianche per i ricercatori che hanno svolto all'estero un'attività di ricerca nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. La norma, ha spiegato il sottosegretario per l'innovazione tecnologia, è rivolta a chi rientra dagli Stati Uniti ma anche dagli altri Paesi europei.Il disegno di legge prevede inoltre che l'(AgID) e l'(ACN) saranno le Autorità nazionali in tema di intelligenza artificiale. Le due Autorità dovranno "garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale". Nello specifico, riporta il ddl, l'AgID è "responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale" e provvede inoltre a "a definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea".L'ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, è responsabile invece per la, incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, e anche per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza. Le due Autorità, ciascuna per le rispettive competenze, assicureranno secondo le intenzioni del governo l'istituzione e la gestione congiunta di spazi difinalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sentito ilper gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.