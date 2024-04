Isnec, Benetti: "L'educazione finanziaria fondamentale per i giovani"

(Teleborsa) - "L'educazione finanziaria serve a rendere le persone più preparate a gestire denaro e finanze, trovo essenziale partire dai giovani della scuola secondaria di secondo grado perché la materia è sempre più complessa e diventa fondamentale conoscerne le basi per le decisioni e le scelte della propria vita futura". Lo ha dettoche ha parlato agli studenti dai microfoni della Camera di Commercio di Bergamo, nell'ambito diin relazione al progetto, organizzato daL'iniziativa, diffusa su scala nazionale, si propone di fornire ai ragazzi le conoscenze necessarie per affrontare lee per intraprendere carriere di successo nel settore. Lapresieduta da, ha rinnovato l'impegno nel promuovere la professione di esperto contabile e diffondere l'importanza dell'educazione finanziaria tra i giovani."Nel corso dell'incontro – ha evidenziato– è stato lanciato un appello a intensificare la collaborazione tra istituzioni e professionisti al fine di garantire un'ampia diffusione di conoscenze finanziarie e contabili tra le nuove generazioni".