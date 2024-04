Iveco, Heywood: settore dovrà affrontare sfide, ma manterremo quanto promesso

Iveco Group

(Teleborsa) - ", poiché il Gruppo si è concentrato su azioni volte a promuovere l'innovazione, la partnership e la sostenibilità. Questi pilastri strategici hanno guidato le decisioni che abbiamo preso, il modo in cui abbiamo condotto gli affari e gli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati". Lo ha affermatodi, durante l'assemblea generale degli azionisti ad Amsterdam.Sul fronte dell'innovazione, Iveco ha "avanzato lo sviluppo e la commercializzazione dei nostri, offrendo ai nostri clienti flessibilità nelle loro scelte energetiche", mentre "rafforzare i nostri rapporti con partner fidati e creare nuovedel nostro modo di operare - ha sottolineato - Sono diventati la pietra angolare dell'Iveco Group Way" e sono stati applicati a tutta l'azienda".Per quanto riguarda la sostenibilità, Chair ha ricordato che il gruppo nel 2023 ha "superato il nostro obiettivo di riciclare il 60% dell'acqua utilizzata nelle nostre strutture globali: ne abbiamo infatti riciclato il 64%" e "abbiamo ancheper il 2026 di avere il 23% delle. Entro la fine del 2023, tre anni prima del target, il 24% di questi ruoli erano ricoperti da donne, un aumento significativo rispetto al 18% ricoperto nel 2021"."Nonostante questi risultati, siamo consapevoli che dobbiamo rimanere concentrati per mantenere i progressi che stiamo facendo - ha sottolineato Heywood - Non c'è dubbio cheche avranno un impatto su di noi, sui nostri clienti e sulle loro attività. Ma siamo fiduciosi che, mantenendo una governance stabile e rimanendo allineati ai nostri valori, manterremo quanto promesso durante tutto l'anno. Per questo motivo il board sostiene pienamente Gerrit Marx e il suo team. Auguriamo loro il meglio mentre Iveco accelera il suo viaggio nel suo terzo anno di attività".