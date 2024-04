Schnabel (BCE): errori di previsione su inflazione hanno contribuito a reazione ritardata

(Teleborsa) - Dopo la pandemia, ". Ciò non è dovuto al fatto che le banche centrali fossero particolarmente inadeguate nel prevedere l'inflazione. Dopotutto, sia i forecaster professionisti che le istituzioni internazionali hanno commesso errori di previsione significativi". Lo ha affermato, che fa parte dell'Executive Board della BCE, durante un evento all'European University Institute di Firenze."Piuttosto, ciò è dovuto al fatto che l'entità degli shock che hanno colpito le nostre economie è aumentata notevolmente, e alcuni di essi hanno comportato cambiamenti strutturali fondamentali per l'economia, rendendo la previsione dell'inflazione un'impresa estremamente difficile - ha aggiunto - Questi errori di previsione, a loro volta, hanno".Secondo Schnabel, le banche centrali stanno attualmente. "Forse la più importante è che l'impennata dell'inflazione post-pandemica ha convalidato, anziché confutare, il quadro di targeting dell'inflazione. Nonostante l'inflazione raggiunga spesso livelli a doppia cifra, le aspettative di inflazione a lungo termine sono rimaste sostanzialmente ancorate intorno al 2% nelle economie avanzate"."Si tratta di un forte voto di fiducia nella determinazione e nella capacità della banca centrale di ripristinare la stabilità dei prezzi - ha spiegato - Mantenendo ancorate le aspettative di inflazione, le banche centrali sono riuscite a, contribuendo così a evitare le perdite di produzione che erano state necessarie negli anni '80 per far scendere l'inflazione da livelli elevati".Secondo l'esponente della BCE, "il ritorno al quadro politico pre-pandemico, che si basava fortemente sull'adeguamento e sulla comunicazione della politica da parte delle banche centrali attorno a unapotrebbe comportare dei rischi. Questo quadro potrebbe quindi richiedere un ripensamento più profondo, anche se l'inflazione si sta avvicinando a livelli coerenti con la stabilità dei prezzi"."Nell'ambito di questo ripensamento, le banche centrali dovranno valutare attentamente il ruolo che le previsioni centrali dovrebbero svolgere in un, e come le proiezioni potrebbero essere rese più solide per consentire al processo decisionale su basi più solide, consentendo al tempo stesso una comunicazione chiara e trasparente sull'incertezza intrinseca", ha aggiunto.