UE, balzo del surplus commerciale a marzo trainato dall'export in USA prima dei dazi

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese ila nel mese di2025, registrando un attivo di 36,8 miliardo di euro, rispetto all'avanzo di 24 miliardi di febbraio 2025 e i 22,8 miliardi di marzo 2024. Il dato si confronta con i 17,5 miliardi attesi dagli analisti.Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat), indica che lesono state pari a 279,8 miliardi di euro, in aumento del 13,6% su anno, mentre lenello stesso periodo sono salite dell'8,8% a 243 miliardi di euro.L'aumento del saldo è dovuto principalmente all'eccedenza del gruppo dei(42,8 miliardi di euro), che ha registrato un notevole aumento su base annua di 19,6 miliardi di euro, evidenzia Eurostat. Anchehanno contribuito positivamente, con un aumento di 1,3 miliardi di euro rispetto a marzo 2024.L'della moneta unica si è attestato a 226 miliardi di euro, in aumento dell'1,7% rispetto a marzo 2024.Per l'si è registrato un avanzo di 35,3 miliardi di euro. Le esportazioni sono aumentate del 15,2%, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 10,4% rispetto all'anno prima.L'export verso glidell'Unione Europea è aumentato del 59,5% a marzo 2025 a quota 71,4 miliardi di euro, portando l'avanzo commerciale a quota 40,7 miliardi di euro (vs 16,7 miliardi di euro a marzo 2024), a causa delle scelte delle imprese in previsione dell'entrata in vigore dei nuovi dazi di Trump ad aprile.