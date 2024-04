TIM, CdA nomina Labriola AD e Figari presidente

TIM

All'indomani dell'assemblea degli azionisti diche ha rinnovato il CdA per il prossimo triennio , il nuovo consiglio si è riunito oggi per la prima volta e ha riconfermato per un secondo mandato l'AD Pietro Labriola e nominata Alberta Figari nuova presidente.L'assetto delle deleghe prevede: alla presidente le attribuzioni da legge, Statuto e documenti di autodisciplina; all'AD tutti i poteri necessari per compiere gli atti pertinenti all'attività sociale, ad eccezione dei poteri riservati per legge, Statuto e regole di autodisciplina TIM al CdA, nonché la delega in qualità di Delegato alla Sicurezza, per la gestione di tutti gli asset e le attività di TIM strategici rispetto alla sicurezza e alla difesa nazionale.Il CdA ha confermato la costituzione al proprio interno di un Comitato per il controllo e i rischi, un Comitato per le nomine e la remunerazione, un Comitato per le parti correlate e un Comitato sostenibilità.La composizione delè: Federico Ferro Luzzi (Presidente) Paola Camagni e Paola Giannotti De Ponti. e la remunerazione: Paola Giannotti De Ponti (presidente), Domitilla Benigni e Umberto Paolucci; Comitato parti correlate: Paola Camagni (presidente), Federico Ferro Luzzi, Umberto Paolucci;: Alberta Figari (presidente), Domitilla Benigni, Giovanni Gorno Tempini, Pietro Labriola e Stefano Siragusa