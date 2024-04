BFF Bank, nuovo CdA con Ranieri de Marchis presidente. Belingheri confermato CEO

BFF Bank

(Teleborsa) - L'di, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, ha approvato ild’esercizio 2023 e la proposta di distribuzione di2023 pari a 0,541 euro per azione, che porta il dividendo complessivo per l’anno 2023 a 0,979 euro per azione. Via libera dai soci anche alla Politica di Remunerazione, alla proposta del Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni propri.Eletto il, composto da: 1. Guido Cutillo 2. Susana Mac Eachen (tratti dalla lista n. 2, presentata da un gruppo di azionisti di minoranza, con il 51.88% del capitale rappresentato in Assemblea), 3. Ranieri de Marchis 4. Massimiliano Belingheri 5. Anna Kunkl6. Domenico Gammaldi 7. Piotr Henryk Stepniak 8. Alexia Ackermann 9. Mimi Kung (tratti dalla lista n. 1, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, con il 46.46% del capitale rappresentato in Assemblea.è stato nominatodel Consiglio di Amministrazione."Sono lieto di raccogliere il testimone in qualità di Presidente di BFF, ringrazio Salvatore Messina per il lavoro svolto in questi anni e gli azionisti per la fiducia espressa - ha commentato Ranieri de Marchis - Sono oltremodo certo che ci siano, dall’impegno di questo Consiglio alla capacità di innovare e operare in un sistema bancario sempre più complesso, che il Gruppo ha dimostrato di conoscere e anticipare con grande esperienza ed efficienza".Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato, riunitosi successivamente all’Assemblea, ha nominato Anna Kunkl quale Vicepresidente e confermatoquale