Cattolica festeggia l'ottavo Gratitude Day

(Teleborsa) -, Business Unit di, ha celebrato i propri agenti in occasione dell'ottava edizione del. L'evento si è svolto a Roma, Presso il Palazzo Lateranense, per festeggiare chi nella Vita e nella Professione ha raggiunto importanti traguardi.Sono stati consegnati: unaper coloro che sono andati innel corso dell’anno,, riproduzione di quelle autentiche della porta della Basilica di San Zeno a Verona, per coloro che hanno raggiunto idi mandato in Cattolica., Country Manager e Ceo Generali Italia ha ricordato che. "Oggi vogliamo celebrare - ha affermato - l’impegno quotidiano, passato, presente e futuro dei nostri agenti a servizio di famiglie, imprese e comunità sul territorio. Ci impegniamo a fornire loro tutto il supporto tecnologico e umano necessario per interagire e relazionarsi con i Clienti, favorendo la consulenza di valore, driver fondamentale della nostra Strategia"."Il Gratitude Day è un momento davvero speciale che la Compagnia ha fortemente voluto perche fanno parte della nostra Rete da molti anni", ha sottolineato, Responsabile Distribution di Cattolica, aggiungendo "da otto anni riserviamo un riconoscimento speciale a coloro che rappresentano con dedizione Cattolica su tutto il territorio nazionale e che, in questi anni, hanno toccato traguardi importanti dimostrato attaccamento ai suoi valori fondanti".