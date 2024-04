Assicurazioni, due gruppi agenti Cattolica aderiscono all'accordo dati di Generali Italia

(Teleborsa) - È stato siglato oggi tra- Gruppo Aziendale Agenti Cattolica e Associazione ASSOCAP Agenti - l'già sottoscritto dai Gruppi Agenti di Generali Italia, in linea con la strategia di Generali Country Italia.La firma prevede che la Compagnia e gli Agenti aderenti, ai sensi del Codice Privacy, tratteranno in qualità di contitolari i dati personali dei clienti gestiti dall'Agente stesso. Si concretizza quindi, diventata Business Unit di Generali Italia lo scorso 1° luglio, attraverso la valorizzazione della relazione con la Rete distributiva di Cattolica che oggi conta oltre 1.000 Agenti e più di 700 agenzie sull'intero territorio italiano.La firma dell'accordo è avvenuta oggi,, alla presenza di: Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO Generali Italia; Massimo Monacelli, General Manager Generali Italia; Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer Generali Italia; Cristina Rustignoli, Country General Counsel Generali Italia; Marco Lamola, Responsabile Distribution Cattolica; Donato Lucchetta, Presidente Gruppo Aziendale Agenti Cattolica; Ivan Cremonini, Presidente Associazione ASSOCAP Agenti."Il continuo e costruttivo confronto con la nostra Rete, pilastro del nostro business, ha portato all'importante firma di oggi con i Gruppi Agenti di Cattolica, a conferma del successo del processo di integrazione - ha commentato- Con questo accordo intendiamo rafforzare il ruolo dei nostri Agenti nel panorama distributivo attuale e futuro, con l'obiettivo di continuare a offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti"."La Compagnia ribadisce l'importanza del ruolo centrale dell'Agente nella distribuzione delle proprie soluzioni e nella gestione della relazione con i clienti, attraverso la consulenza di valore - ha dichiarato- L'accordo odierno è il risultato di un efficace percorso che ha richiesto impegno e comprensione delle rispettive posizioni per consolidare l'integrazione, finalizzata al prosieguo di un percorso comune per la reciproca creazione di valore".