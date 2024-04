Dl PNRR riceve via libera della Camera

(Teleborsa) -, con 140 voti a favore, 91 contrari e 3 astenuti. Il testoed il via libera definitivo, che dovrà arrivareIl Decreto in questione detta ulteriori, intervenendo in particolare sul profilo della g, ma tiene conto anche delle più recenti intese per la rimodulazione dei fondi e degli accordi presi con la Commissione europea. Il provvedimento appare in realtà come, introducendo unaal PNRR, come la possibilità di impiegare volintari dle terzo settore nei consultori, a tutela della maternità, gli aiuti per i migranti in Albania, le assunzioni per i Ministeri dell'Agricoltura e della Salute, le caldeggiate norme per la sicurezza sul lavoro.Con il provvedimento sono statiper il completamento delleentro il 2026 e per la realizzazione didal PNRR e rifinanziate dal PNC o da altri fondi, come ad esempio l'operazioneper l'edilizia ospedaliera.Restando in tema, sono previstedi personale medico, tramite la stipula dicome i contratti a tempo determinato ed i co.co.co, e sulledal secondo anno in poi, senza le rigidità del passato. Il decreto offre inoltre la possibilità didei medici specializzandi e rende di nuovo valide le prove d'esame sostenute lo scorso anno dagli studenti del quarto anno (la) per l'ammissione alla facoltà di Medicina.Per quanto concerne il, il decreto prevede che vengano rispettati isottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi, rivedendo la norma originaria che faceva riferimento ai contratti maggiormente applicati.Arriva anche una norma che semplifica, che ripartendo i numeri civici da cablare,delle convenzioni con Intratel.Apportate le opportuneanche al testo riguardante la, contestata di non garantire la concorrenza e trasparenza nei confronti degli altri operatori attivi nei pagamenti digitali. A tal fine la nuova formulazione dispone che l'operazione sia soggetta al controllo preventivo dell'antitrust e che Poste non potrà stipulare patti di sindacato che abbiano per effetto l'esercizio di una influenza dominante su PagoPa.