Giglio.com, Alantra taglia target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 3,8 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 90%.Gli analisti scrivono che nel 2023 Giglio.com ha dovuto affrontare le, con GMV in crescita del 4% su base annua nel 2H e dell'1% nel 4Q, per un totale di 65,9 milioni di euro per l'anno, il 15% in meno rispetto alle previsioni. L'espansione internazionale ha trainato GMV, con quasi il 70% proveniente dai mercati esteri, in particolare UE esclusa l'Italia con un +63% su base annua. La base clienti attiva ha superato le 153.000 unità (+19% YoY), mentre l'Adj. EBITDA breakeven nel 2H23 è stato determinato dal miglioramento dei margini e dall'ottimizzazione dei costi.All'inizio del 2024, il settore dell'e-commerce di lusso è alle prese con cali delle vendite, battute d'arresto delle entrate e riduzioni della forza lavoro. Tuttavia, recenti previsioni indicano una potenziale inversione di tendenza all'orizzonte, guidata anche dalle tecnologie online emergenti e dalle preferenze dei consumatori più giovani. In questo contesto, il brokerdiper il FY24-25 del 30% (per riflettere il contesto difficile che porta a consumi deboli), cona 0,9-3,4 milioni di euro, margine 1,5-4% grazie anche a un disciplinato controllo dei costi. Inoltre, ha ridotto la stima sullaFY24 a 4,5 milioni di euro (dalla precedente stima di 7,8 milioni di euro) tenendo conto di un'evoluzione più debole dell'EBITDA.