SIAV, Alantra avvia copertura con Buy e TP a 3,2 euro

Alantra

Siav

(Teleborsa) -ha avviato la copertura su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'Enterprise Content Management, con una raccomandazione "" e un target price diper azione, per un upside potenziale del 48%.Gli analisti fanno notare che SIAV sta attraversando un. Questo cambiamento è sostenuto da tre driver strategici: (i) una strategia di M&A disciplinata, mirata a tecnologie complementari e a una maggiore integrazione verticale; (ii) un piano di espansione internazionale selettivo, focalizzato sull'Europa e sui mercati emergenti ad alta crescita; e (iii) l'evoluzione del modello commerciale da una struttura di canale completamente diretta a una struttura ibrida, che fa leva su partner specializzati per ampliare la portata del mercato. Parallelamente, SIAV sta, che dovrebbero rafforzare il suo posizionamento competitivo e fungere da catalizzatore per una crescita organica sostenibile, con l'accelerazione dell'adozione dell'intelligenza artificiale nella trasformazione digitale aziendale.L'esercizio: i ricavi sono rimasti stabili a 33,3 milioni di euro, con un EBITDA di 5,2 milioni di euro (15,5%) e una perdita netta di 1,5 milioni di euro a causa di costi di ristrutturazione una tantum. A partire dall'anno fiscale 2025, si prevede una ripresa della crescita, con un CAGR del fatturato del 6,4%, che porterà il valore a 40,1 milioni di euro entro l'anno fiscale 2027. Si prevede che il margine EBITDA aumenterà dal 15,1% al 22,2%, mentre l'. Il free cash flow, già positivo nell'anno fiscale 2024, dovrebbe aumentare, a vantaggio dell'indebitamento netto, che dovrebbe diminuire da 20,9 milioni di euro nell'anno fiscale 2024 a 18,3 milioni di euro entro l'anno fiscale 2027.Nonostante la crescita dei margini, il free cash flow e il miglioramento dei fondamentali, SIAV è quotata con uno. Alantra preferisce considerare i dati del 2026, poiché riflettono pienamente il nuovo approccio al business del gruppo. Il rapporto EV/EBITDA nell'anno fiscale 2026 si attesta a 6,0x, contro un valore mediano di 8,1x dei competitor. "Riteniamo che ciò rifletta fattori temporanei quali la capitalizzazione di mercato compressa, la liquidità limitata e la transizione in corso verso il nuovo modello di business, che dovrebbero supportare una rivalutazione del titolo", si legge nella ricerca.