ICOP, Alantra incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 14,00 euro) ilsu, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 33%.Gli analisti ritengono che l'acquisizione disia "unaper ICOP", rafforzandone la leadership nell'ingegneria del sottosuolo e migliorandone al contempo l'integrazione verticale e la scala esecutiva nel segmento delle fondazioni ad alta marginalità. Il, con un EV/EBITDA 2024 pari a 3,1x e un P/E di 5,4x, che offre un notevole sconto rispetto ai multipli pre-annuncio di ICOP di 5,6x e 12,0x. L'integrazione dovrebbe generare sinergie immediate rafforzando la presenza di ICOP nel mercato italiano delle fondazioni, consentendo lo spostamento di risorse interne verso il microtunneling e aumentando l'efficienza operativa nella gestione del cantiere e nell'utilizzo delle attrezzature. Il portafoglio ordini complessivo supera 1,2 miliardi di euro al 25 marzo. L'accordo "consente a ICOP di accelerare l'espansione nell'UE e di perseguire progetti più ampi e complessi con un modello più solido".Le nuove stime includono il consolidamento di Palingeo a partire dal 1° ottobre, nonché l'impatto dell'esborso di cassa e dell'aumento di capitale nel 2025. Alantra ha mantenuto invariate le stime di crescita organica di ICOP (inclusa la recente acquisizione di AGH) e ipotizzato un CAGR del 3,6% per il fatturato di Palingeo con un margine EBITDA stabile del 22% nel periodo 2025-27. Il risultato è un. Sui dati pro-forma, l'accordo non grava sul bilancio e aumenta l'utile per azione (EPS) a partire dal primo anno (+15%): il rapporto PFN/EBITDA combinato nel 2025 si attesta a 1,5x."Undici mesi dopo la sua IPO, ICOP ha eseguito la parte più attesa della sua strategia di raccolta fondi:, in linea con la sua visione industriale", si legge nella ricerca.