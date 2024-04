OVS, pioggia di acquisti sul titolo dopo conti e cedola

OVS

FTSE Italia All-Share

leader dell'abbigliamento in Italia

OVS

(Teleborsa) - Forte rialzo per, che passa di mano sopravanzando i valori precedenti del 7,62%, dopo la cedola e i risultati di bilancio in linea con le indicazioni preliminari e attese.rispetto all'esercizio appena concluso, sia per l'attuale rafforzamento della propria base clienti, che dimostra di gradire sempre più i nuovi progetti di prodotto, sia per effetto dell'auspicabile normalizzazione climatica - ha commentato l'AD Stefano Beraldo - Le vendite da inizio esercizio sono in crescita di circa il 5% rispetto al pari periodo del 2023, quando già risultavano in forte aumento rispetto all'esercizio precedente"."L'intero 2024 beneficerà della normalizzazione dei costi del prodotto che, impennatisi nel post-covid, si sono ridimensionati solo a partire dal secondo semestre del 2023 - ha aggiunto - Ci aspettiamo che l'incremento atteso del costo del lavoro per il rinnovo del contratto nazionale verrà compensato da migliori vendite unite ad un miglior margine".Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,247 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,365. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,177.