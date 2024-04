Eni: piano di azionariato diffuso a supporto dei dipendenti

(Teleborsa) - Ilriunitosi sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’che "sarà inizialmente implementato per i dipendenti in Italia e poi gradualmente esteso alle società estere, compatibilmente con le legislazioni nazionali, con la finalità di rafforzarne il senso di appartenenza all'azienda e la partecipazione alla crescita del valore aziendale, in linea con gli interessi degli azionisti".Lo rende notoprecisando che il(nel 2024 e 2025) di azioni gratuite per un controvalore monetario individuale annuo di 2.000 euro. A ciascuna assegnazione si applica un periodo di lock-up della durata di 3 anni, durante il quale le azioni non potranno essere cedute.Nel 2026 sarà applicata una modalità di co-investimento che prevede, a fronte dell’acquisto di azioni da parte del dipendente, l’assegnazione di azioni gratuite pari al 50% delle azioni acquistate, fino ad un controvalore massimo di 1.000 euro. Per la quota acquistata dal dipendente si applicherà un lock-up di 1 anno, mentre per le azioni gratuite assegnate un lock-up di 3 anni.Per i Dirigenti partecipanti alin essere è prevista un’assegnazione annuale simbolica di 1 azione. Nell’ambito del ruolo fondamentale che Eni attribuisce al capitale umano nel proprio percorso di trasformazione ed evoluzione, questa iniziativa si aggiunge alnell’ottobre dello scorso anno per supportare gli oltre 20 mila dipendenti del gruppo in Italia nel contesto della congiuntura economica sfavorevole.