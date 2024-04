Sostenibilità nel settore energetico, Confindustria Energia si unisce all’Alleanza Open-es

(Teleborsa) -un’iniziativa sistemica finalizzata a unire gruppi industriali, istituti bancari, associazioni e istituzioni nel comune intento di traguardare gli obiettivi di sostenibilità, sostenendo l’impegno già intrapreso dal settore energetico in questo percorso e fornendo uno strumento di valutazione e potenziamento delle performance ESG (Ambientali, Sociali e di Governance).L’Alleanza Open-es offre una piattaforma digitale aperta che si concentra su aspetti die proprie performance in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La piattaforma conta già su una vasta community di oltre 18.000 aziende distribuite in 99 paesi e appartenenti a 66 settori industriali, che collaborano per il raggiungimento di obiettivi comuni in materia di sostenibilità.In aggiunta alle altre iniziative promossea offre alle organizzazioni associate e ai suoi stakeholder l’opportunità di utilizzare questa piattaforma, fornendo loro uno strumento utile per intraprendere un percorso virtuoso di miglioramento e collaborazione sulle dimensioni ESG.La collaborazione tra le associazioni di categoria e il mondo industriale, promossa da Open-es, non solo favorisce sinergie aziendali attraverso un’efficiente condivisione di informazioni, ma riveste altresì un ruolo cruciale nel promuovere gli investimenti e nel sostenere azioni concrete per la sostenibilità del sistema imprenditoriale italiano.Questa partnership - chiude la nota - rappresenta quindi un passo significativo verso unnel settore energetico, offrendo alle aziende gli strumenti necessari per