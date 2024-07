Renovalo annuncia acquisizione 100% di Stiltermica

Renovalo

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan ed arìttiva nell’ambito della rigenerazione urbana e del recupero di strutture immobiliari, ha perfezionato in data odierna, specializzata nel settore del riscaldamento. Ildell’operazione è pari a, interamente corrisposti per cassa.Stiltermica fornisce, dall’installazione e manutenzione dialla, con l’obiettivo di massimizzare l’efficientamento energetico. Stiltermica ha chiuso il 2023 con un fatturato pari a circa 0,8 milioni; negli ultimi 5 anni la società ha curato l’installazione di oltre 100 nuovi sistemi di riscaldamentocentralizzato ed ha attualmente in gestione oltre 200 impianti, con una pipeline nel 2024 in crescita del 50% rispetto all’anno precedente.L’Operazione, ampliando così l’offerta dei propri servizi e incrementando l’innovazione delle soluzioni in chiave sostenibilità ed efficientamento energetico degli edifici, in linea con i principi del Gruppo nonché del mercato e dei sempre più rigorosi requisiti normativi."Questa operazione rappresenta un passo strategico fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione. Stiltermica è riconosciuta sul mercato per la sua eccellenza tecnica, il suo impegno verso la sostenibilità e la qualità dei suoi prodotti e servizi", commenta, Presidente esecutivo di Renovalo, aggiungendo "riteniamo che le sinergie porteranno significativi benefici non solo per il Gruppo Renovalo ma anche per i nostri stakeholder".