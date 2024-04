Prada, vendite primo trimestre in crescita del 16% grazie a Miu Miu e Asia

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong ha registrato una crescita del +16% anno su anno nel primo trimestre del 2024, conpari a 1.187 milioni di euro. Lesono state pari a 1.071 milioni di euro, +18% anno su anno, trainate da crescita like-for-like e volumi full price.La società segnala una performance superiore alla media di mercato per, con Vendite Retail a +7% anno su anno, mentreconferma la traiettoria di forte crescita, con Vendite Retail in aumento dell'89% anno su anno.L'continua a crescere con Vendite Retail a +16%, nonostante il confronto con il trimestre di riapertura del 2023; crescita sostenuta incon +18%; Americhe +5%; ottima performance del Giappone con +46%; Medio Oriente +15%."Abbiamo- ha commentatodel Gruppo - Nel primo trimestre Prada ha conseguito una crescita solida e superiore alla media di mercato, nonostante la base di confronto fosse molto sfidante. La performance di Miu Miu è frutto di una strategia efficace e di un'esecuzione disciplinata. Continuiamo nel nostro percorso verso l'eccellenza nel Retail, arricchendo la nostra offerta e puntando a un sempre maggiore coinvolgimento dei clienti per sostenere la desiderabilità dei marchi"."Chiarezza e incisività in riferimento a posizionamento, creatività e comunicazione saranno quanto mai determinanti nell'anno in corso - ha aggiunto - pur affrontando, confermiamo la nostra ambizione di continuare a generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".