Tesla annuncia veicoli nuovi e più economici dopo risultati deludenti

Tesla

(Teleborsa) -, la società statunitense di veicoli elettrici fondata da Elon Musk, ha chiuso ildel 2024 conche sono diminuiti del 9% su base annua a 21,3 miliardi di dollari. Il calo delle entrate è spiegato dai seguenti elementi: riduzione del prezzo medio di vendita del veicolo; calo delle consegne di veicoli, in parte dovuto all'aggiornamento della Model 3 nello stabilimento di Fremont e alle interruzioni della produzione di Giga Berlin; impatto forex negativo di 0,2 miliardi di dollari.Ilè diminuito su base annua a 1,2 miliardi di dollari nel primo trimestre, con un conseguente margine operativo del 5,5%. La società ha registrato undi 1,13 miliardi di dollari, in calo del 55%.Lae le disponibilità liquide equivalenti di fine trimestre sono pari a 26,9 miliardi di dollari. La diminuzione sequenziale di 2,2 miliardi di dollari è stata il risultato di unnegativo di 2,5 miliardi di dollari, guidato da un aumento delledi 2,7 miliardi di dollari e da investimenti in infrastrutture AI di 1 miliardo di dollari nel primo trimestre.Guardando al futuro, la società afferma di aver aggiornato la futura gamma di veicoli perprima dell'inizio della produzione precedentemente comunicato nella seconda metà del 2025."Questi, utilizzeranno aspetti della piattaforma di prossima generazione così come aspetti delle nostre piattaforme attuali e potranno essere prodotti sulle stesse linee di produzione della nostra attuale gamma di veicoli", si legge nella nota sui conti."Questo aggiornamento potrebbe comportare una riduzione dei costi inferiore a quanto precedentemente previsto, ma ci consente di aumentare prudentemente i volumi dei nostri veicoli in modo più efficiente in termini di capex durante i periodi incerti - viene sottolineato - Ciò ci aiuterebbe adi quasi tre milioni di veicoli, consentendo una crescita di oltre il 50% rispetto alla produzione del 2023 prima di investire in nuove linee di produzione".