d'Amico, Equita aumenta target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+1%) ilsu(DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata su Euronext STAR Milan, confermando lasul titolo a "", dopo l'esercizio dell'opzione d'acquisto sulla MT Crimson Jade, una nave cisterna MR di portata lorda pari a 50 kt, per un importo pari a 31 milioni di dollari e con consegna stimata a luglio 2024.Gli analisti evidenziano che ildella nave è il(oltre 43 milioni di dollari) e che DIS intende mantenere una flotta più giovane rispetto alla media di mercato: attualmente 8,8 anni rispetto ad una media di circa 13,5 anni per la classe MR e circa 15 per la classe LR1.