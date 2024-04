BCE, Lagarde: taglio tassi interesse appropriato con inflazione verso il 2%

(Teleborsa) - La presidente della Banca Centrale Europea,, ha ribadito che un taglio dei tassi di interesse da parte della"sarà appropriato" se il Consiglio direttivo vedrà aumentare il suo livello di fiducia sul fatto che "l'inflazione stia convergendo verso l'obiettivo del 2% in maniera sostenuta". Nel suo intervento all'International Monetary and Finacial Committee nel corso delle assemblee primaverili di, Lagarde ha aggiunto che "al tempo stesso il Consiglio non si impegna in maniera predeterminata in un particolare percorso dei tassi".