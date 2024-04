Piazza Tevere a Filo d’Acqua: Arte e sostenibilità per ripensare il fiume della Città Eterna

(Teleborsa) -, protagonista di antichissime leggende sulla nascita di Roma e di tutta la sua grandezza, nonché terzo fiume più lungo d’Italia. In passato, questa vera e propriache serpeggia, attraversa e divide la città in due in termini geografici ma anche ambientali, sociali e amministrativi, è stata abbandonata a se stessa,, tuttavia negli ultimi anni il Tevere, con tutte le sue potenzialità di aggregatore cittadino, è tornato al centro dei dibattiti socio-politici in quanto rappresenta ilNel luglio 2023 il Campidoglio ha approvato il piano regolatore da: "Il Tevere – si riporta nella delibera – costituisce uno, sia in termini di ecosistemi e sostenibilità ambientale, sia in termini di riqualificazione del territorio e di. Per questo, già lo scorso maggio, la giunta aveva scritto gli indirizzi per un piano strategico operativo, che avesse varie finalità:; restituire alla fruizione pubblica ampie aree a ridosso del Tevere, sistemare banchine e muraglioni,, rifunzionalizzare i percorsi ciclabili ed i parchi d’affaccio".Da marzo 2024, in vista del, sono infatti iniziati i lavori perper valorizzare l’asse urbano del fiumecon 5 parchi affaccio.Gli interventi restituiranno un’area fondamentale per l’identità specifica di Roma e dei suoi cittadini e garantiranno che il fiume sia finalmente eDellasono ben consapevoli i membri dell’che operano per riqualificare l’area fluviale insin dal 2004.Nello specifico, Tevereterno, impegnata nelcome unae luogo pubblico aperto alla cittadinanza, si fa promotrice – insieme all’architetto e imprenditrice(Fontana più Stella) – di una iniziativa dalL’11 maggio prossimo avrà luogo, proprio a Piazza Tevere, dal lato di Trastevere, sotto ponte Sisto, dove verrà proiettato il video “Tevere Expo" dell’artista Iginio de Luca a seguito di talk sul tema dell’acqua e della sua crucialità in termini ambientali nella transizione ecologica.I muraglioni lungo gli argini di Ponte Sisto diventano grande schermo con le installazioni artistiche di De Luca e le immagini del Tevere affisse nel contesto urbano,, salgono nello spazio pubblico come forma di denuncia poetica, facendo da specchio etico, pretesto simbolico ed estetico a valenza universale.Il progetto “Piazza Tevere a Filo d’acqua”, con la proiezione del video di Iginio De Luca e gli incontri di riflessione previsti (con gli interventi di critici d’arte,, Assessore alla Transizione Ecologica, I Municipio Comune di Roma, e, Assessore alla Cultura del Municipio I), vuole dimostrare che unaè un obiettivo concretamente perseguibile e gli ingenti lavori diprevisti lungo gli argini confermano che l’acqua – da sempre– può essere l’ancora di salvezza di una nuovache riporta al centro della sua Storia proprio il fiume che l’ha resa grande.