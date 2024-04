Ariston scende in Borsa dopo la nazionalizzazione della filiale russa

Ariston

Ariston Holding

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambiente, dopo lada parte del presidente russo Vladimir Putin dellaVenerdì pomeriggio è stato pubblicato il decreto con cui il presidente russo ha stabilito il, la società del gruppo statale Gazprom produttrice di elettrodomestici. Un trasferimento che ha colto di sorpresa il gruppo italiano presieduto da Paolo Merloni, che si è detto "estremamente sorpreso da questa iniziativa" dopo 20 anni di attività dello stabilimento alle porte di San Pietroburgo.Nel frattempo si è mossa lasul fronte diplomaticoin Italia per avere chiarimenti sulla vicenda. "Il Governo chiede chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione - ha scritto su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani - Al lavoro anche con Bruxelles, in raccordo con la Germania", visto che la nazionalizzazione ha riguardato anche la filiale russa di Bosch.Una condanna per le azioni russe è arrivata anche dall'. "Queste misure, mirate ad attività economiche legittime, sono l'ennesima prova del disprezzo della Russia per il diritto e le regole internazionali - ha commentato un portavoce - La Russia si conferma un attore imprevedibile anche in campo economico e ha creato un. L'Unione europea invita la Russia a invertire queste misure e a cercare soluzioni accettabili con le aziende europee da esse prese di mira".Scivola, che(dopo l'apertura più in basso a 4,784 euro), con unae un controvalore di circa 850 mila euro nella prima mezz'ora di contrattazioni. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 4,786 e successiva a quota 4,702. Resistenza a 5,118.