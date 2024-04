Ex Ilva, Governo presenta piano rilancio

(Teleborsa) -", a partire dae in quella sede presenteremo il piano industriale e finanziario per il rilancio dello stabilimento". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italyin un punto stampa a margine della conferenza programmatica di FdI in corso a Pescara. Parlando della politica industriale del governo, sempre a proposito dell'ex Ilva, Urso ha sottolineato anche che "stiamo recuperando quello che sembra del tutto compromesso, cioè lo stabilimento siderurgico più importante d'Europa. Io sono convinto che noi saremo in condizioni già quest'anno di delineare un piano di rilancio della siderurgia italiana che è a base dell'industria manufatturiera del nostro Paese, a base dell'industria automobilistica, dell'industria elettrodomestica, della cantieristica, della nautica. Ripartiamo dalla siderurgia per costruire nel frattempo attraverso la microelettronica e la tecnologia green l'industria del futuro".Sul rilancio dell'ex Ilva di Taranto,il via libera a un "prestito ponte", con l'obiettivo di tornare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio nel 2025. "Ci siamo riappropriati di quella che era la più grande industria siderurgica in Europa, che è la Ex Ilva di Taranto. Lunedì presenteremo ai sindacati il piano industriale e finanziario per dimostrare anche alla Commissione europea, a cui credo chiederemo un prestito ponte, che nel 2025 la cosiddetta ex Ilva può tornare a produrre 6 milioni di tonnellate di acciaio"."Acciaio - ha rilevato Urso -:che realizzeranno investimenti significativi in tecnologie green, che ci consentiranno di fare di Piombino il polo siderurgico green più importante del Mediterraneo. Per questo stiamo concludendo l'accordo di programma per far rinascere la siderurgia di Terni e stiamo sostenendo le acciaierie del Nord, orgogliosi del fatto che siamo il primo paese per produzione siderurgica d'Europa"."Abbiamo esposto ai commissari e al governo che le persone devono tornare a lavorare". Così il leader della Fiom,l termine dell'incontro a Palazzo Chigi sull'ex Ilva. "Non siamo più disponibili a discutere di piani di lungo periodo - ha detto - abbiamo un piano del 2018 da applicare e per realizzarlo servono risorse. Il