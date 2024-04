IEG, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,14 euro. Eletto nuovo CdA

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di(IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali, ha approvato ile la distribuzione di un, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi 4.156.590 euro. L'assemblea ha stabilito che il dividendo sarà posto in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento il 21 maggio 2024 (record date) e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 maggio 2024.Sulla base delle due liste presentate, l'assemblea ha nominato il nuovo CdA che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, con l'elezione di n.1 membro facente parte della lista n.1 presentata da Amber Capital e di n.9 membri facenti parte della lista n.2presentata da Rimini Congressi, per un totale complessivo diIlrisulta così composto: Alessandra Bianchi (tratta dalla lista n.1 votata dal 5,949% dei Rappresentati in Assemblea), Maurizio Renzo Ermeti, Corrado Arturo Peraboni, Moreno Maresi, Emmanuele Forlani, Valentina Ridolfi, Alessandro Marchetti, Gian Luca Brasini, Anna Cicchetti, Laura Vici (tratti dalla lista n.2 votata dal 94,051% dei Rappresentati in Assemblea.Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha nominatoPresidente Esecutivo,Amministratore Delegato e Chief Exececutive Officer.è Consigliere Esecutivo.