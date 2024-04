Rai Way, assemblea approva bilancio e dividendo

Rai Way

(Teleborsa) - L'Assemblea degli Azionisti di, riunitasi oggi in sede Ordinaria sotto la presidenza di Giuseppe Pasciucco, ha deliberato: di approvare il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2023, quale presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile netto di € 86.721.406,22; di destinare l’utile netto dell’esercizio 2023, pari a € 86.721.406,22: a “Utili portati a nuovo” per 251.095,92.I soci hanno, inoltre, deliberato a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla cosiddetta “record date” (corrispondente al 21 maggio 2024), un dividendo lordo - tenuto conto delle n. 3.625.356 azioni proprie attualmente in portafoglio, il cui diritto all’utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ. - pari a € 0,3222, per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi € 86.470.310,30, con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull’importo del dividendo unitario come sopra indicato che andrà ad incremento o decremento del suddetto importo complessivo e dell’importo appostato a riserva per utili portati a nuovo, ponendosi in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento.Gli azionisti hanno deliberato di approvare la proposta di adozione di un piano di incentivazione a lungo termine e la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie.E' stato inoltreper gli esercizi 2024-2026 (quindi con scadenza alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026), composto da: Silvia Muzi (Presidente), Giovanni Caravetta (Sindaco effettivo), Andrea Perrone (Sindaco effettivo), Anna Maria Franca Magro (Sindaco supplente) e Carlo Carrera (Sindaco supplente).I Sindaci effettivi Giovanni Caravetta e Andrea Perrone ed il Sindaco supplente Anna Maria Franca Magro sono stati tratti dalla– Radiotelevisione Italiana S.p.A., con una partecipazione rappresentante il 64,971% circa del capitale sociale della Società, mentre il Sindaco effettivo Silvia Muzi (a cui spetta la presidenza del Collegio) e il Sindaco supplente Carlo Carrera sono stati tratti dalla lista di minoranza presentata unitariamente dai seguenti azionisti (società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali), con una partecipazione complessivamente rappresentante il 4,679% circa del capitale sociale della Società: Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia e Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Etica Sgr S.p.A. gestore dei fondi: F.do Etica Bilanciato, F.do Etica Azionario, F.do Etica Obbligazionario Misto, F.do Etica Rendita Bilanciata; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Absolute Return Solution, Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility, di Eurizon AM SICAV, comparti: Absolute Return Solution, Absolute Return Moderate ESG, Obiettivo Equilibrio, nonché di Eurizon Next 2.0, comparto Strategia Absolute Return; Eurizon Capital Sgr S.P.A gestore dei fondi: Eurizon Step 70 Pir Italia Giugno 2027, Eurizon Am Rilancio Italia Tr, Eurizon Am Ritorno Assoluto, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds – Italy; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Made in Italy e Key nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav - Renaissance Eltif; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca Mid & Small Cap Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund; Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore dei fondi Amber Global Opportunities Fund e Priviledge- Amber Event Europe.