Debole il comparto utility in Italia (-0,43%)

Acea

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l'Ilha chiuso a quota 35.648,1, con una flessione dello 0,43% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 368, dopo aver aperto a 372.Tra le azioni più importanti dell'indice utility di Milano, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,25%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,94%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,86%.Tra le medie imprese quotate sul, in forte ribasso, che chiude la seduta con un -4,06%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dell'1,36%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,03%.