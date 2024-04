Exprivia, assemblea approva fusione in Abaco3. Delisting più vicino

Exprivia

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha, già approvato dal Consiglio di amministrazione di Exprivia e dall'Amministratore Unico di Abaco3 in data 27 marzo 2024.La fusione rientra nella strategia avviata con la promozione dell'offerta pubblica di acquisto, per conseguire la revoca di Exprivia dalla quotazione su Euronext Milan. Il, ricorda una nota, consentirà ad Exprivia di: (i) eliminare i costi derivanti dalla quotazione; (ii) ottenere una maggiore flessibilità gestionale e di governance; e (iii) liberare risorse economiche e finanziarie da dedicare alla valorizzazione delle partecipazioni detenute, nonché ad eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune e/o in linea con gli obiettivi di crescita e sviluppo di Exprivia e Abaco3.Si prevede che ildella fusione avverrà nel corso deldel 2024