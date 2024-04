Openjobmetis, verificati i presupposti per la promozione dell'OPA obbligatoria

Openjobmetis

(Teleborsa) - A seguito dell'acquisto da parte di CRIT dell'intero capitale sociale di Plavisgas, la quale è titolare di 4.564.609 azioni ordinarie di, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, rappresentative di una partecipazione pari al 34,14% del capitale sociale, si sonoobbligatoria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Openjobmetis che non siano già - direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate - di titolarità di CRIT o che non siano di titolarità dell'emittente.La francese CRIT intende promuovere l'offerta per il tramite di Plavisgas, il cui capitale sociale è interamente detenuto da CRIT. In particolare, l'offerta, promossa ad un, riguarda la totalità delle azioni ordinarie emesse dell'emittente per un numero massimo di 6.995.980 azioni ordinarie.